Terni. Ospedale, il dottor Fabio Loreti è il nuovo direttore del dipartimento di diagnostica e radiologia

Il dottor Fabio Loreti ( nella foto con il suo team) è il nuovo direttore del dipartimento di diagnostica per immagini e Radiologia terapeutica e interventistica del Santa Maria. Lo ha nominato la direzione generale dell’Azienda ospedaliera di Terni dopo l’andata in pensione di Giovanni Passalacqua. Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini riveste un ruolo fondamentale nell’inquadramento diagnostico e terapeutico dei pazienti che afferiscono alla struttura ospedaliera, garantendo livelli di prestazioni molto elevati sia in termini numerici che di complessità delle procedure. È una struttura trasversale con la quale collaborano figure sanitarie di diversa estrazione, comprendenti la quasi totalità delle specialità presenti in azienda in ambito multidisciplinare ed è, inoltre, in prima linea nella gestione delle emergenze. «Mi impegnerò, in tutti i modi- sostiene Loreti- in accordo con la Direzione, a valorizzare le competenze dei tanti professionisti che, con dedizione, nei loro diversi ruoli, svolgono la loro attività nel dipartimento. Trasferirò l’impegno e l’entusiasmo con il quale ho diretto la struttura complessa di Medicina Nucleare ed il Centro Pet, tenendo conto che il futuro che abbiamo delineato con la direzione aziendale è quello del continuo adeguamento tecnologico e strutturale del Dipartimento che, sono sicuro, sarà sempre al passo con le nuove sfide diagnostiche e terapeutiche che ci accingiamo ad affrontare nel prossimo futuro». La direzione dell’ Azienda: «Con la nomina di Loreti si prosegue nel rinnovamento progettuale, con l’obiettivo di garantire delle prestazioni trasversali e multidisciplinari, in integrazione con le attività di tutte le altre strutture del Santa Maria».