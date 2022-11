Terni, ore di ansia per un 16enne sparito da casa: Ritrovato dalla polizia ferroviaria

TERNI - Sabato non era rientrato a casa e i genitori, comprensibilmente preoccupati, hanno chiesto aiuto alla polizia per poter rintracciare il figlio, un 16enne di origini bulgare che vive a Terni, sparito nel nulla.

Il minore è stato ritrovato domenica dagli agenti della polizia ferroviaria e riaffidato alla mamma, che l'ha potuto riabbracciare.

Dopo la scomparsa del 16enne i genitori erano andati in qestura per chiedere aiuto e hanno fornito tutti gli elementi utili per poterlo rintracciare, a partire dalla foto e dagli abiti che indossava quando ha lasciato l'abitazione.

Elementi che la polizia ha diramato anche alla polfer, che opera nello scalo ferroviario e che avrebbe potuto avere un ruolo determinante nella ricerca del ragazzino.

Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a ritrovarlo, domenica pomeriggio, all'interno di un esercizio per la distribuzione automatica di alimenti e bevande della città. Il minore è stato accompagnato negli uffici e poi riaffidato alla madre che ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.