Disinnesco ordigno bellico, riaperta la circolazione sulla A1 e sulle linee ferroviarie

TERNI Riaperta in anticipo la circolazione sull'Autostrada del sole chiusa per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. È stato già riattivato il transito dei treni sulla linea veloce e quella lenta Roma-Firenze. Il personale del Genio ferrovieri di Castel Maggiore ha infatti rimosso la spoletta e messo in sicurezza l'ordigno. Anche le circa 2.400 persone evacuate stanno tornando nelle loro case. L’ordigno, reso inerte, è stato trasportato e fatto brillare in una cava sita in località Pian d’Ischia del Comune di Orvieto.