Il virus ha fatto un'altra vittima in Umbria. Lo comunica l'ospedale di Terni in un nota in cui spiega che lLa mattina del 16 ottobre nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni è deceduto un uomo di 75 anni residente a Panicale che era positivo al Covid».

Per l'Umbria è il 92esimo decesso per Covid19.

