TERNI Oltre 50 grammi di marijuana sono stati sequestrati, a Terni, ad un ventenne della Guinea,

arrestato dalla guardia di finanza durante un controllo al parco Ciaurro. Il giovane - secondo quanto riferisce oggi la Gdf - è stato sorpreso mentre era intento a cedere una dose di quattro grammi della stessa sostanza, per un importo di 20 euro, ad un consumatore residente in città. Alla vista dei finanzieri è fuggito, gettando un involucro di plastica, recuperato dalle fiamme gialle, contenente circa 48 grammi di marijuana. Una volta bloccato il giovane è stato arrestato. Dall'inizio dell'anno, la guardia di finanza ha arrestato in totale sei presunti spacciatori e ne ha denunciati altri 11, tra cui un minorenne. Sono stati inoltre segnalate alle competenti prefetture 22 persone e sequestrati complessivamente 195 grammi di stupefacente (hascisc, marijuana, eroina e cocaina), oltre a 3.750 euro provento di spaccio.

