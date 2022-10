Terni, nuova raccolta alimentare per aiutare le famiglie della città in difficoltà

Terni- “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per consentire una vita dignitosa alle tante famiglie in

difficoltà della città. Anche un prodotto può aiutare, soprattutto in un periodo in cui le richieste di sostegno delle persone all’associazione aumentano in modo significativo”.

Con queste parole Anna Maria Vecchietti, che guida l’associazione Bruna Vecchietti, punto di riferimento per tante famiglie ternane, lancia l’appello a partecipare alla nuova raccolta alimentare Appuntamento sabato 15 ottobre, dalle 8 e 30 alle 18 e 30, all’Ipercoop di via Gramsci, a Terni.

Anche questa volta i volontari guidati da Anna Maria Vecchietti raccoglieranno generi alimentari non deperibili da donare alle persone e alle famiglie già seguite dall’associazione Bruna Vecchietti, da molti anni in campo per sostenere chi ha bisogno di sostegni concreti.