L'occupazione di suolo pubblico per Terni On è arrivata sul filo di lana. Il provvedimento che consente lo svolgimento degli spettacoli nelle vie e nelle piazze di Terni in programma per la notte bianca è stato firmato poche ore fa. Un via libera molto atteso considerando che la manifestazione inizierà domani. Una triangolazione tra i vari uffici del Comune competenti ha reso la vita difficile agli organizzatori di Terni On. In molti non sapevano come comportarsi. Nonostante le rassicurazioni informali, nessuno si è preso la briga di mettersi a lavorare senza prima avere un via libera ufficiale. Via libera che è arrivato tra mille difficoltà. Che la festa, allora, abbia inizio. L'ORDINANZA