TERNI L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno notato passare, in auto a Piazza Dalmazia, una commerciante ternana. La donna è stata vista scendere dall’auto ed avvicinarsi ad un giovane: un rapido scambio di una bustina e di banconote e poi ognuno per la sua strada, ma sono stati subito fermati dai poliziotti. Il giovane, un pugliese a Terni per lavoro, è stato trovato con una dose di cocaina, nell’auto della donna, i resti dell’involucro e 200 euro, il giovane dirà poi agli agenti che 50 euro erano per la dose appena acquistata, il resto per vecchi debiti, dato che si riforniva sempre da lei. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di residenza come consumatore e la donna è stata arrestata per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. In casa, la Polizia di Stato ha trovato altri due involucri contenenti 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il Pubblico Ministero Raffaele Pesiri ha disposto la direttissima che si svolgerà domani mattina alle 11 davanti al giudice Bona Galvagno

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37



