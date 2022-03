Terni, Non può avvicinarsi alla ex ma la perseguita staccando la corrente: arrestato nella notte

TERNI - Colpito da divieto di avvicinamento alla ex compagna e alla madre di lei, è stato sorpreso dai carabinieri nel giardino della loro casa. Poco prima l'uomo, 38 anni, ternano, già noto alle forze dell'ordine, aveva chiuso l'interruttore della corrente elettrica.

Per lui, nella notte tra sabato e domenica, sono scattate le manette. Il magistrato di turno, alla luce del suo comportamento e della violazione del precedente provvedimento scattato dopo una serie di episodi violenti nei confronti delle due donne, ha inasprito la misura e ora il 38enne è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per lunedì.

L'operazione è stata condotta dai militari della sezione radiomobile del comando compagnia di Terni.