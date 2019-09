Ultimo aggiornamento: 15:52

«Non comprendo a che titolo parla Nevi e il fatto che intervenga in questa difesa d'ufficio dimostra che è lui a rappresentare una corrente e a tutelare i suoi esponenti e non il territorio ternano». E' dura la replica del presidente del Consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti, all'intervista del deputato azzurro Nevi «Parlo di esponenti - sostiene Ferranti - che traslano tra incarichi politici e tecnici in comuni governati dal centrodestra. L'accordo era proprio garantito da Nevi che si impegnava in fase congressuale a garantire per Terni la candidatura più rappresentativa. Senza creare dispersioni. Evidentemente - prosegue Ferranti - Nevi è a capo di una correntina per la quale prende impegni che poi non riesce a far rispettare. Nevi non è il segretario del partito si occupi di tutelare gli interessi di Terni in parlamento, poiché dove ha gestito tutto, vedi Orvieto alle comunali, Forza Italia ha preso il 3%. A me interessa la rappresentanza di Terni e non la tutela di correnti come a lui».