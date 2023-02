Venerdì 17 Febbraio 2023, 00:20

TERNI - «I miei psicologi e i miei psichiatri sono gli agenti della polizia penitenziaria. Non so neppure chi sia il mio educatore di riferimento, sono due anni che aspetto di conoscerlo».

Il detenuto dell’alta sicurezza, con una lunga pena da scontare, parla con Rita Bernardini, la presidente dell’associazione Nessuno tocchi Caino fondata da Marco Pannella.

Lei, che sta visitando i reparti del penitenziario di Sabbione con i rappresentanti della camera penale e il comandante, Fabio Gallo, non si stupisce più di tanto: «All'agente viene dato un carico incredibile - dice - perché è l’unica figura professionale a contatto 24 ore su 24 con il detenuto. E’ il riferimento umano più significativo in quanto le figure del trattamento hanno pochissimi contatti con i reclusi».

Rita Bernardini va cella per cella, passa in rassegna tutte le sezioni, compresa quell’As3 che fino a maggio ha ospitato Alfredo Cospito. Raccoglie le richieste e le speranze dei detenuti. Sono 522, a fronte di una capienza di 400. Il sovraffollamento riguarda la media sicurezza. Che ospita i detenuti comuni, tra cui tanti stranieri senza punti di riferimento, psichiatrici, barboni.

«I problemi della società vengono rinchiusi in carcere. Il provveditore, dopo l’accorpamento di Toscana e Umbria, manda tutti i detenuti più difficili a Terni - dice Rita Bernardini. La preoccupazione loro più diffusa? Che si torni indietro sulle telefonate ai familiari. Da una a settimana, durante l’emergenza covid ne sono state concesse quattro a settimana e hanno paura che si torni alla vecchia modalità».

L’associazione che si batte per i diritti dei detenuti, rappresentata anche da Sergio D’Elia e Elisabetta Zamparutti, passa in rassegna le opportunità offerte oltre le sbarre di Sabbione. A partire da quella scolastica, definita buona. Oggi sono 120 i detenuti che lavorano all’interno del penitenziario ma Rita Bernardini sollecita l’aumento del numero di chi può essere avviato al lavoro, fondamentale per restituire la dignità: «Ci sono leggi poco conosciute che consentono di avere sgravi fiscali alle aziende che danno lavoro ai detenuti».

Uscendo da Sabbione l’associazione fa un appello alla Regione dell’Umbria: «I corsi professionali interrotti a causa della pandemia vanno assolutamente ripristinati».

L’altro appello è alla città: «Nelle salette di socialità mancano tavoli, sedie, un biliardino. Non credo che non ci siano fabbriche di mobili o associazioni che possano donare questi oggetti».

Poi la conferenza sul diritto alla speranza nelle pene con avvocati, rappresentanti del Comune e il comandante della polizia penitenziaria. «Quello del 41 bis è un problema da affrontare non solo nell’ottica della vicenda Cospito - dice Manlio Morcella, presidente della camera penale. E’ una misura che con lo stato di diritto ha poco da spartire».