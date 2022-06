Terni, la rinascita dell'ex foresteria nasce una mostra su Nera Marmora

TERNI Anche ieri i bivacchi all’ex Foresteria di Corso Tacito hanno fatto da sfondo in occasione del sopralluogo organizzato per dare corpo alla mostra sulla storia della soprano ternana Nera Marmora con una costumi di scena ed i cimeli Segno che è necessario intervenire. E da ieri Palazzo Spada ha battuto un primo colpo per allontanare il degrado e fare spazio alla cultura. «Avviamo tutte le procedure, l’operazione andrà sicuramente fatta», dice l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli al termine del sopralluogo fatto ieri mattina con alcuni rappresentati delle realtà associative che realizzeranno la mostra. Lions club Sangemini Terni dei Naharti, Associazione amici della lirica della provincia di Terni, Luca Venzano (proprietario dei cimeli di Nera Marmora), il consigliere comunale Paolo Cicchini (storico dell’arte) e Chiara Ronchini (coordinatrice del Caos). Questi i soggetti che hanno proposto al Comune di utilizzare alcuni locali che si trovano all’interno del parco Cagnoli dell’ex Foresteria per allestire una mostra con i costumi di scena della cantante lirica ternana Gina Palmucci, in arte Nera Marmora. «La volontà c’è tutta. Ovviamente va costruito tutto il percorso, ma penso che la mostra si farà», aggiunge l’assessore Cecconelli.

«L’allestimento - spiegano gli organizzatori - verrà curato da Chiara Ronchini con l’utilizzo dei cimeli della soprano posseduti da Luca Venzano, che intende farne dono al Comune di Terni. La partecipazione dell’Associazione amici della lirica della provincia di Terni, il cui presidente Francesco Giordanelli ha subito condiviso il progetto con entusiasmo, prevede il supporto culturale alla mostra con il desiderio che serva a valorizzare la figura della grande soprano, in previsione dell’organizzazione di un Concorso internazionale di canto lirico a lei intestato».

Avrà un ruolo anche il professor Cicchini che nei giorni scorsi aveva commentato con parole di fuoco l’arrivo di due pattuglie della polizia all’interno del parco, con gli agenti che hanno identificato e controllato alcuni soggetti fermi sulle panchine del parco a bivaccare. «L’ex foresteria deve essere un luogo dove fare cultura tutto il giorno non può essere lasciato ai bivacchi», aveva tuonato Cicchini che è anche un consigliere comunale che si è autosospeso dalla Lega. «Il professor Cicchini - spiegano gli organizzatori - supporterà la parte culturale dell’evento, avendo collaborato alla stesura del libro “Il Soprano Nera Marmora” di Bruno Cagnoli stampato nel 1989, che permise la riscoperta della cantante».

Cultura contro degrado, inizia la partita.