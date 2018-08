Il minuto di silenzio in Consiglio comunale per la morte del neonato abbandonato dalla madre non è stato sufficiente. Il Popolo della Famiglia (PdF) chiede al sindaco Leonardo Latini «di esprimere nel prossimo Consiglio comunale un messaggio di cordoglio a nome e per conto di tutta la cittadinanza, al fine di riconoscere la dignità permanente di ogni persona». Claudio Iacono, presidente del PdF dell'Umbria, invita anche Palazzo Spada «a farsi carico delle spese per le onoranze funebri e la sepoltura del bimbo, assicurando la presenza di un delegato in rappresentanza della giunta». La tragedia che ha sconvolto Terni, dunque, secondo il PdF merita maggiore attenzione da parte delle Istituzioni. Le parole della mamma ternana di 27 anni che ha abbandonato il neonato in un parcheggio, «Non potevo permettermi di avere altri figli», non vanno sottovalutate. «Non solo la resa di una madre, ma il fallimento di tutta la città di Terni e della società italiana», commenta Agnese Agrò, già candidata alle ultime elezioni amministrative nelle liste del Popolo della Famiglia a sostegno di Latini.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA