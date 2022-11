Terni, il "Natale di luci" parte da piazza Ridolfi

TERNI – Partito finalmente il “Natale di luci” del Comune di Terni. Che adesso corre verso il traguardo del 4 dicembre. «Se il tempo regge riusciamo a recuperare il ritardo accumulato e ad accedere tutte le installazioni luminose prima ancora dell’8. Contiamo di farcela per il 4». Dal primo giorno di lavoro (di squadra) Andrea Barbarossa lascia accese tutte le luminarie che riesce a montare. In poche ore e tanti collaboratori. Ecco. Spunta un abete dal nulla in piazza Ridolfi: da una piccolissima rotatoria nasce per la prima volta un albero di luci. Uno in più, perché quello alto 15 metri verrà installato di lato, su piazza Europa. Intanto in piazza della Repubblica è comparso un orso gigante ad illuminare la Bct. Lì, tra l’ex palazzo comunale e l’architettura di Cesare Bazzani (il Palasì) è stato allestito il villaggio polare, mentre in piazza Tacito è arrivato il cielo stellato. I lavori continuano anche di notte e per domenica 4 dicembre gran parte del progetto che vince il bando sarà portato a termine. Sabato sarà montato anche il palco davanti alla fontana monumentale dello Zodiaco, dove si alterneranno concerti gospel e spettacoli di danza ancora da annunciare.