Terni. Natale in città, dal 24 al 26 dicembre farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO (24, 25 e 26 dicembre)

Terni: dalle 9 alle 20 Mariani e Conti (24 dicembre), Bianchi e Properzi (25 dicembre), Betti e Marcelli (26 dicembre). Notturno Comunale 1.

Narni: 24 e 25 dicembre Pallotta, 26 dicembre Alberti.

Amelia: 24 e 25 dicembre via delle Rimembranze, 26 dicembre via della Repubblica).

Orvieto: 24, 25 e 26 dicembre Camilli, in appoggio Bonifazi.

Stroncone 24 dicembre, Properzi (Terni) 25 dicembre, Vascigliano 26 dicembre per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Montefranco 24 e 25 dicembre, Papigno 26 dicembre per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Alviano 24 dicembre, Giove 25 dicembre, Attigliano 26 dicembre per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Acquasparta 24 e 26 dicembre, San Gemini 25 dicembre per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Calvi e Otricoli: reperibili le farmacie di turno di Narni.

Ficulle 24, 25 e 26 dicembre per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) 24, 25 e 26 dicembre per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi 24, 25 26 dicembre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

24, 25 e 26 dicembre

Un colpo di fortuna (ore 21.30).

Wonka (ore 16.30, 18.45). Ferrari (ore 16.30, 18.30, 21.30). Adagio (ore 16.30, 18.50, 21.50). Santo cielo (ore 16.30, 18.45, 21.30). Wish (ore 16.30, 18.30, 20.30). One life (ore 16.30, 18.45, 21.30).

Il 24 dicembre spettacoli solo alle 16,30

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

24, 25 e 26 dicembre

Wonka: ore 11 (solo il 24 e il 25 dicembre), 14.10, 15.40, 16.20 (solo il 26 dicembre), 17.10, 18.40, 20.15, 21, 22). Wish: ore 11 (solo il 24 e il 26), 15, 16, 17, 17.50, 18.30, 19.30, 20.40 (solo il 25) 20.50 (solo il 24 e il 26). Santocielo: ore 11 (solo il 24 e il 26), 15.30, 18.50, 21.40, 23.15 (solo il 25). Adagio: ore 15, 21.20. Aquaman e il regno perduto: ore 11 (solo il 24 e il 26), 14, 17.20, 19.10 (solo il 24 e il 26), 20.30, 21.50, 23.10 (solo il 25). C'è ancora domani: ore 16.10 (solo il 24), 19.20 (solo il 25 e il 26). Ferrari: ore 14.10, 18.10, 22.20. Prendi il volo: ore 11 (solo il 24 e il 26).

Narni – Cinema Monicelli (24, 25 e 26 dicembre)

Prendi il volo (ore 16). Un colpo di fortuna (ore 17.30, 19.30, 21.30).

EVENTI

Cesi - Natale a Cesi: Natale in grotta (grotta Eolia, 26 dicembre dalle 15 alle 19).

Arrone: Esibizione zampognari e presepe vivente (26 dicembre).

Avigliano Umbro: presepe vivente (26 dicembre)

Acquasparta: Canto di Natale (26 dicembre, pal.Cesi ore 17,30).

Lugnano in Teverina: Presepe vivente (24 dicembre dalle 22 alle 24, 26 dicembre dalle 17,30 ale 19,30).

Monteleone d'Orvieto: presepe vivente (24 dicdembre ore 21,30, 26 dicembre ore 16,30).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore (24, 25 e 26 dicembre): parco aperto dalle 11 alle 16.

Rilascio acqua: dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 15.

Area archeologica di Carsulae: 24 e 26 dicembre dalle 8,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: 26 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.