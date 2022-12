Terni, nasce il "Concerto della fontana" di piazza Tacito: ogni anno una festa per ricordarne la riapertura

TERNI – Nasce il concerto della Fontana. Un evento d'ora in poi, ogni anno, celebrerà la restituzione della fontana monumentale dello Zodiaco alla città, per la terza volta: il 29 dicembre del 2021 dopo un restauro durato dieci. Nel programma delle manifestazioni a cura dell’assessorato alla cultura - ancora da definire - si incastona “Christmas at fountain”, concerto di e con Fabrizio Longaroni. «Il Natale alla fontana, sarà un concerto che intende celebrare il primo anniversario della inaugurazione del restauro dell’opera di Ridolfi e Fagiolo con la riproduzione fedele del mosaico di Corrado Cagli datata 1961, che intende anche anticipare lo spettacolo tra teatro e musica in programma al Secci il 21 aprile 2023, altra data importante: il 21 aprile del 1936 la fontana venne inaugurata per la prima volta dando un nuovo centro alla città. Sul palco di piazza Tacito, il 29 dicembre alle ore 17, Fabrizio Longaroni (voce, tromba e tastiera) si esibirà in quintetto insieme a Fabio Ceccarelli (fisarmonica), Tiziano Tetro (batteria), Francesco Della Sala (chitarra) e Alessandro Bossi al basso. «Il concerto sarà un omaggio a quel simbolo identitario della città che è rimasto spento per troppi anni». Longaroni si lascia sfuggire qualcosa di più: «L’appuntamento terminerà con una sorpresa. Con qualche pillola di quello che sarà il grande spettacolo del 21 aprile che stiamo preparando».