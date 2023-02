Terni, nasce l'associazione T3T che dà voce a progetti per valorizzare il territorio: La prima uscita nella settimana di San Valentino

TERNI - L'associazione si chiama T3T, non ha scopo di lucro e vuole dare spazio a chi ha progetti e idee per valorizzare il territorio ternano con eventi culturali, mostre, conferenze, dibattiti.

La prima uscita sarà in occasione della settimana di San Valentino, patrono di Terni e protettore degli Innamorati.

Gli eventi si svolgeranno ogni giorno dal 13 al 16 febbraio nel locale A volte tre, con San Valentino libri, e dal 17 al 19 febbraio con visite guidate e focus sulle eccellenze enogastromoniche.

Per quattro giorni, al caffè letterario di via Mancini, dalle 18 in poi, si parlerà dell'amore in tutte le sue sfaccettature.

Il via lunedì 13 febbraio con la presentazione del libro di Roberto Fabrini: "Piccola e grande storia della medicina a Terni". Ne parleranno con l'autore Gianni Giovannini e Giuseppe Magroni. A seguire Chi era San Valentino? Conversazione con Edoardo D'Angelo, docente di letteratura medievale e umanistica all'università di Napoli e Giuseppe Cassio, storico dell'arte e presentazione del libro “San Valentino. Il profilo e l'immagine" con gli autori e con Arnaldo Casali, direttore dell'Istess, e Paolo Cicchini, critico d'arte.

Martedì 14 febbraio alle 18 focus su amore, amicizia e gratitudine con i libri di Roberta Ronchetti, scrittrice e insegnante ternana intervistata da Riccardo Cecchelin e, alle 19, la lettura del manuale del Guerriero della Luce di Paolo Coelho a cura di Giovanni Ceccotti.

Mercoledì 15 febbraio la presentazione del libro “Ti amo anche oggi. Non per sempre ma ogni giorno” di Mapi Danna, scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva, e del libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano “La storia della Disco music”.

Giovedì 16 febbraio alle 18,30, direttamente da Sanremo, si racconta l'amore con la Posteggia Napoletana.

Dal 17 l'evento Internazionale “T3T - Tweed Tobacco Truffle in Terni", che riunirà a Terni gli appassionati di enogastronomia, tessuti e sigari per presentare la città di San Valentino, con conferenze dedicate e visite guidate alla città, alla basilica, ai musei cittadini, alla Cascata delle Marmore e al lago di Piediluco.