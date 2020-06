TERNI Il 26 giugno all'ospedale di Terni è deceduto un uomo di 72 anni residente a Narni, che era stato ricoverato in medicina d’urgenza lo scorso 10 aprile e che, essendo risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid, era stato trasferito prima nel reparto di malattie infettive e poi in terapia intensiva. L'uomo, che si era negativizzato già da venti giorni, è deceduto nel reparto di Rianimazione. Sebbene il paziente risultasse guarito da Covid in base ai tamponi negativi, per le regole di registrazione della casistica il caso è stato classificato dalla Regione come decesso Covid in quanto paziente che aveva contratto la malattia da Covid. Tra l'altro ad aggravare le due condizioni cliniche una polmonite maturata durante il contagio. Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA