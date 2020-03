Il Museo d'arte moderna e contemporanea "Aurelio De Felice", parte integrante del Caos (Centro Arti Opificio Siri), come gli altri luoghi della cultura cittadina è chiuso in questo periodo di emergenza. Tuttavia è possibile visitarlo virtualmente grazie a un progetto sviluppato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Terni. La visita virtuale è possibile collegandosi al sito http://www.museodefelice.comune.terni.it/il-museo/. Dal sito è possibile ammirare le singole opere una ad una, con le notizie sulla loro realizzazione e sugli autori.



Nel Museo d'arte moderna e contemporanea "Aurelio De Felice", a partire dal nucleo della collezione preesistente si dipana un'interessante trama artistica dal Rinascimento in poi, con punte di assoluta eccellenza; si giunge poi all'esplorazione del Novecento con le sue sperimentazioni, fino a mettere in gioco le estetiche più attuali con nomi affermati e giovani emergenti in un dialogo sempre aperto a nuovi approdi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA