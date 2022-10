Terni, il murale sulla Prua del Nera verrà inaugurato sabato

TERNI – L’arte cura la città. E il murale che sta sorgendo giorno dopo giorno sulla Prua del Nera lo dimostra: con l’utilizzo delle più innovative espressioni del linguaggio artistico Alex Pariss sta regalando "orizzonti" nuovi alla capitale dell’acciaio. Proseguendo quella rivoluzione scoppiata tre anni fa con GemellArte, festival internazionale di arte contemporanea che, grazie al gemellaggio tra Terni e Saint Ouen e quindi a due residenze parallele, che ha permesso di dare nuova vita e colore a diverse zone della città. Con l’edizione 2022 del festival, dal titolo (appunto) "Horizon", GemellArte riesce a captare quel muralista francese che in quattro e quattr’otto sta riqualificando il “Belvedere 13 giugno” che si trova sotto il ponte Carrara. Il pittore e grafico di Essone, vincitore della call di quest'anno, è arrivato a Terni il 4 ottobre e si è messo all’opera dal 5 senza schermature. Così, chi passa lungo via Lungonera Cimarelli, chi va al Caos e attaversa uno dei due ponti Carrara e Garibaldi, non puà nn scorgere l'opera, non fernarsi e commentare: «Sembra di stare sulla Senna» - le espressioni più frequenti. Il murale, il significato, il senso di rigenerare parti di città che hanno una storia antica: tutto verrà svelato durante la cerimonia inaugurale dell’affresco che occupa uno spazio di 17 metri per 4, sabato 15 ottobre alle ore 11. «L’opera di street art oggetto della residenza artistica 2022 - annuncia Chiara Ronchini, direttore artistico del festival Gemellarte – riceverà una illuminazione studiata ad hoc da parte di Asm».