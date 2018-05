TERNI Velio De Santis, conosciuto a Terni come il “maestro”, (in giovinezza aveva insegnato) è morto. Se ne è andato per sempre ieri pomeriggio intorno alle 18. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale, a Terni. Lascia la moglie Maria Ida, ex insegnante di francese alla scuola media di Arrone, e due figlie, Valeria e Giulia. Da qualche anno il “maestro”, ex allenatore di Marcol, Arrone, Campitello, Bevagna, Spoleto, Olympia Thyrus, e tante altre formazioni dilettantistiche, abitava a Montefranco, dove era apprezzato da tutti per il suo carattere cordiale e ricco di ironia. A Terni era conosciutissimo – da giovane abitava in via Leopardi e aveva frequentava il quartiere San Giovanni, lo storico bar Pietro - e non solo nel mondo dello sport. Aveva lavorato in Comune, all’Ufficio scolastico – Velio era laureato in Pedagogia – e poi aveva assunto il ruolo come dirigente ai Servizi sociali del Comune di Spoleto. Uomo di sinistra era caratterialmente diretto e conosceva l’arte della retorica. Spesso appariva nelle televisioni locali a parlare di calcio e di Ternana in particolare. «Un uomo di cultura e di sagace ironia – dice, commosso, Sandro Corsi che è stato suo Presidente all’Olympia Thyrus – con noi Velio è stato protagonista di una Promozione e di una salvezza insperata. Perdiamo un amico e un grande conoscitore di calcio». I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 a Montefranco nella Chiesa della Madonna del Carmine a ridosso del cimitero comunale

