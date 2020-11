In solo 24 ore sono ben 117 i nuovi casi in città, mentre gli attualmente positivi sono ben 939. Ieri sono stati registrati due decessi, quello di una donna di 66 anni rumena che si trovava in isolamento contumaciale e che è morta mentre si trovava da sola a casa per colpa di un malore che l'ha colpita in bagno. L'altro decesso è di un uomo di 55 anni, imprenditore di Marmore, che è morto al Pronto Soccorso dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, arrivato con una grave insufficienza respiratoria. Anche lui si trovava in isolamenro nella sua abitazione di Marmore. Aumentati anche i ricoveri al Santa Maria, che sono complessivamente 90, 15 dei quali nel reparto di Terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA