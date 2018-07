di Sergio Capotosti

La corsa a mettersi in regola è partita. L'input, o il consiglio, è arrivato dal Comune di Terni: "pagate prima di subito". Tra ieri e oggi si contano già diversi casi di amministratori, consiglieri comunali e assessori, che si sono messi in regola. Ma potrebbe non bastare. Un conto è regolarizzare, per esempio, un bollettino per la mensa scolastica da 70 euro dimenticato nel cassetto, un altro è sistemare i conti con il passato quando di mezzo c'è una cartella esattoriale spedita dal Comune per migliaia di euro di multe non pagate, sempre per fare un altro esempio. Nel primo caso si può parlare di una svista, nel secondo la faccenda è molto più complicata. Sarà difficile spiegare in Consiglio che la cartella esattoriale, con tanto di nome, cognome e importo del mancato versamento (Tari, Imu, tributi locali, multe e via dicendo), non era stata vista, magari come il bollettino per la mensa. ​ Il posto in consiglio o in giunta sarà comunque salvo. Almeno secondo la spiegazione fornita dal segretario Giuseppe Aronica. « Una volta che il Consiglio sarà stato messo al corrente dei casi di incompatibilità a causa di contenziosi con il Comune, ci sono fino a 30 giorni di tempo per regolarizzare la posizione », ha spiegato ieri Aronica. Resta però da superare uno scoglio destinato ad avere ripercussioni anche nel penale, per quanto riguarda la dichiarazione mendace fatta prima di prendere l'incarico da consigliere o assessore. Dichiarazione che doveva mettere nero su bianco il contenzioso in corso, pena l'incandidabilità . Insomma, la mossa di Valdimiro Orsini del Pd, che ha sollevato il caso, ha già fatto scatto matto.

