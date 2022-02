Terni, mozione delle minoranze: «Richiesta di protezione per cittadine e cittadini ucraini»

«Richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini ucraini e piano preventivo di accoglienza profughi ucraini». E' la mozione presentata a Palazzo Spada dai gruppi consiliari di minoranza Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Senso Civico e Terni Immagina. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la fuga di migliaia di persone che cercano di scappare dalla guerra, il precipitare degli eventi sta causando una gravissima emergenza umanitaria evidenziata dalle immagini e dalle testimonianze di migliaia di cittadini che con ogni mezzo e in ogni modo cercano di lasciare il Paese.

APPROFONDIMENTI IL CONFLITTO Avigliano e Montecastrilli, i bambini delle scuole dicono... TERNI Ucraina, sale la paura: "Siamo molto preoccupati per la...

«Bisogna mettere in campo azioni concrete e tempestive per salvare quelle popolazioni e difendere strenuamente i valori ed i principi fondamentali di libertà, autodeterminazione e dignità dei singoli individui - dicono i consiglieri di minoranza - attendiamo che gli organismi e la comunità internazionali, l’Unione Europea in primis, propongano ed attivino celermente la possibilità di creare i canali necessari di accesso ai corridoi umanitari». Da qui l'impegno versoi il sindaco e la giunta comunale «a sollecitare il governo italiano e tutte le istituzioni richiedendo garanzie di protezione internazionale ai cittadini e alle cittadine ucraine; l'impegno da subito per una politica che preveda corridoi umanitari nei confronti dei profughi provenienti dall’Ucraina; l’immediato coinvolgimento anche nel Comune di Terni delle associazioni accreditate del Terzo Settore che si occupano di accoglienza e integrazione, per predisporre un piano di accoglienza, materiale e psicologica, di tutti quei cittadini ucraini in fuga dai loro territori; sollecitare la Regione Umbria ad attivare un tavolo di coordinamento per stabilire un corridoio umanitario e convocare tutte le associazioni, ong umanitarie e istituzioni che operano sul territorio per predisporre i migliori protocolli di accoglienza».