Terni: è morto il pittore Nedo Onofri

Terni - Se ne è andato ad 87 anni il pittore Nedo Onofri, nato a San Gemini, molto attivo a Terni anche come restauratore e decoratore. Si è dedicato alla pittura da quando aveva 12 anni.

Pittore di chiara impronta figurativa, ha fondato la sua ricerca estetica sull’uso impressionista del colore. I suoi soggetti preferiti erano i paesaggi e soprattutto i cesti di fiori, realizzati con stesura cromatica sciolta e dinamica.

Ha interpretato la complessità dei fenomeni naturali con viva capacità creativa, libertà di espressione ed una lettura soggettiva del dato reale. La semplificazione formale e la pennellata guizzante evidenziano una dimensione poetica di grande intensità.

La sensibilità compositiva di Nedo Onofri, giocando tra chiaroscuri e brillanti cromatismi, si risolve in eleganza estetica con emozionale suggestione.

L’atmosfera romantica dei suoi dipinti pare vibrare dipanandosi tra accenti lirici e vigorosa incisività. «Il linguaggio pittorico di Onofri - si legge in un un depliant è un liguaggio destinato a un mondo in cui l'uomo e' al centro, alla base e al vertice di tutto; è quindi un linguaggio comprensibile, articolato da regole sintattiche e grammaticali complesse ma chiare e non è il fantasticante biascicamento di tanta pseudo-pittura fatta di parole sconnesse e di frasi deliranti alle quali vengono attribuiti poi chissà quali reconditi significati.

Per Onofri vale ancora la regola che in arte conta solo il risultato e non bastano le sole buone intenzioni. Ecco perché egli ha affinato il suo linguaggio, depurato il suo stile, metabolizzando la realtà con cui viene a contatto, restituendocela poi rivissuta interiormente e magicamente trasformata». Suoi quadri sono esposti in gallerie e collezioni private sia in Italia che all'estero. Nedo Onofri lascia la moglie e due figlie.