Terni, mortalità cardiaca improvvisa. Dati allarmanti sui minori a livello nazionale. Convegno a palazzo Bazzani

TERNI "Chi ti ama ti protegge", incontro sullo screening cardiaco da zero ai 14 anni. L'appuntamento è per giovedì 5 ottobre alle 11 a palazzo Bazzani, sede della Provincia di Terni.

Un'iniziativa a cura del Comitato #DifesaMinori alla luce dei dati allarmanti sui minori, che tocca diverse città italiane.

Sotto la lente i dati statistici forniti da Euromomo (network che raccoglie i dati sulla mortalità provenienti da 29 Paesi europei) dal 2021 al primo semestre del 2023 che evidenziano un aumento della mortalità nella fascia 0-14 anni.

Per l’evento “Chi ti ama ti protegge”, sono state invitate a partecipare le massime autorità civili, militari e sanitarie, gli Istituti scolastici del territorio e le associazioni sportive.

Un parterre autorevole di alto livello accademico ed istituzionale sarà presente a Terni. Tra i relatori il professor Giovanni Fraiese, docente di Endocrinologia, il professor Alessandro Capucci, docente di Cardiologia, la dottoressa Maria Concetta Falivene , garante infanzia e adolescenza della regione Abruzzo, il consigliere della regione Abruzzo Marco Cipoletti, il consigliere della regione Umbria, Valerio Mancini e il segretario #DifesaMinori Lazio, Simona Cardella.

«Chiediamo - ha detto Nico Liberati portavoce del comitato nazionale promotore #DifesaMinori -

alle istituzioni ed alle autorità garanti delle regioni che abbiamo coinvolto fino a questo momento come l'Emilia Romagna, l’Umbria, il Lazio e l’ Abruzzo che hanno come scopo principale la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, un accertamento sulle cifre della mortalità cardiaca improvvisa per la fascia 0-14 anni, come riscontrato a livello internazionale da Euromomo e verificare se c’è stato un aumento significativo rispetto alla media decennale precedente.

E’ arrivato il tempo delle soluzioni e delle proposte concrete, troppe famiglie stanno vivendo tragedie senza avere una spiegazione».

Porterà i saluti istituzionali, la presidente della provincia di Terni, Laura Pernazza.

Modera l'evento la giornalista Catiuscia Rosati.