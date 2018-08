di Sergio Capotosti

Filtrano i primi nomi degli assessori coinvolti nello Spadagate. Elena Proietti e Valeria Alessandrini. I nomi sono presenti nella corposa istruttoria che il segretario comunale, Giuseppe Aronica, ha prodotto dopo la richiesta di chiarimenti sollevata dal consigliere del Pd, Valdimiro Orsini, sulle incompatibilità di consiglieri e assessori per morosità verso il Comune di Terni. Per quanto riguarda l'assessore allo sport Proietti, la penna rossa ha cerchiato quasi mille euro di bolletta non pagata alla Sii, di cui il Comune di Terni è socio. Bolletta collegata a una attività commerciale, pare si tratti di una gelateria. La Proietti ha dichiarato, è dimostrato, di essersi messa in regola con i pagamenti pochi giorni fa. L'assessore alla scuola Alessandrini, invece, è da tempo finita nella black-list del Comune per multe non pagate. È lei stessa ad aver preso carta e penna per dichiarare di aver provveduto, il 26 luglio scorso, al pagamento di quasi 2.000 euro di contravvenzioni mai pagate.

Giovedì 2 Agosto 2018



