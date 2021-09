Terni, A Mogol il titolo di poliziotto ad honorem

Giovedì 30 Settembre 2021, 17:49

TERNI - Il capo della polizia, Lamberto Giannini, ha conferito a Giulio Rapetti, in arte Mogol, il titolo di “Poliziotto ad honorem” per “l’impegno e l’incondizionata disponibilità dimostrati in occasione dei progetti e delle iniziative della polizia di Stato, volte a diffondere i principi di legalità e solidarietà sociale nel territorio di Terni e in tutta la nazione. Con l’auspicio che attraverso il suo costante operato sia ambasciatore in ogni tempo dei modelli valoriali cui si ispira la Polizia di Stato”.

La consegna ieri, a Roma, durante l’evento organizzato dalla polizia in occasione della festa di San Michele Arcangelo.

L’onorificenza, su proposta del questore di Terni, suggella un rapporto di amicizia cresciuto negli anni fra il maestro Mogol e la questura, una collaborazione basata sul profondo rispetto delle reciproche competenze e conoscenze usando il linguaggio universale della musica per condividere i valori di solidarietà, amicizia e legalità.