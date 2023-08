Terni, minaccia i genitori e aggredisce un carabiniere: 35enne nei guai

TERNI - Ha minacciato i genitori e poi ha aggredito i carabinieri arrivati a Papigno per calmarlo, ferendone uno.

Il 35enne ternano, che forse era sotto l'effetto di stupefacenti, nella tarda serata di lunedì è stato arrestato per resistenza e lesioni nei confronti di un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia di Terni.

I militari lo hanno subito identificato dopo che ha tentato di entrare a casa dei genitori con minacce pesanti.

Quando ha visto i carabinieri ha tentato la fuga ma è stato rincorso e raggiunto da un militare, che è stato strattonato e fatto cadere a terra. Per lui lesioni e dieci giorni di prognosi. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina che nascondeva nei pantaloni. Dopo l'arresto la direttissima in tribunale. Il 35enne è stato scarcerato e per lui il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comune di Terni.