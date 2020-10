TERNI - Stava litigando con il fidanzato in via della Stella, nel centro storico, e in mano aveva un coltello da cucina.

E' accaduto nel cuore della notte tra venerdì e sabato, quando i carabinieri del radiomobile, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti per cercare di placare gli animi e disarmare la donna, una nigeriana di 32 anni. Il coltello è stato sottoposto a sequestro ed i militari hanno denunciato la straniera in stato di libertà alla procura ternana, che procederà per porto ingiustificato di coltello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA