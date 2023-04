Terni, "Mi sento sola": nonna ultranovantenne chiama i carabinieri, ma fa scoprire il nipote che si fa le canne

TERNI - "Mio nipote sta sempre chiuso in taverna e io mi sento sola, potete aiutarmi?"

La chiamata della 94enne che vive a San Gemini arriva al 112 e l'operatore invia subito una pattuglia dell'arma.

I carabinieri, giunti sul posto, tranquillizzano l'anziana e poi, visto che in casa si sente un forte odore di hascisc, scendono in taverna. Qui c'è il nipote della donna, 27 anni, che si sta facendo le canne e che nasconde 20 grammi di hascisc e due di marijuana. Per lui scatta la segnalazione in procura.

Il singolare episodio va in scena nelle ore in cui i militari, impegnati in una strenua lotta allo spaccio, beccano altre persone in possesso di droga.

Come un viterbese 40enne, fermato per un controllo alla circolazione stradale, che è stato segnalato sempre per l’illecita detenzione di mezzo grammo di cocaina. L’uomo è stato anche denunciato per aver guidato l’autovettura nonostante avesse subito la revoca della patente di guida. Il mezzo era senza assicurazione ed è stato sequestrato ai fini della confisca.

Analoga sorte per un 34enne romeno, anche lui fermato per un controllo mentre era alla guida di un'auto, al quale è stato sequestrato un grammo di cocaina e ritirata la patente di guida in conseguenza del possesso di droga.

Segnalato al prefetto anche un ternano 22enne, che aveva in tasca mezzo grammo di hascisc. Il giovane è stato trovato all'interno dell'abitazione di un uomo ristretto ai domiciliari.