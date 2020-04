Terni, il Messaggero a casa tua: l'edicola del quartiere Rocca aderisce all'iniziativa

TERNI Anche l'edicola di via Trevi, alla "Rocca", ha deciso di partecipare all'iniziativa di consegnare il quotidiano il Messaggero a domicilio. Marco Peluso, 50 anni, titolare dell'edicola-tabaccheria è convinto della bontà della scelta.

“L'idea mi è piaciuta da subito anche perchè si tratta di un servizio per la gente della zona - argomenta Peluso - il quartiere della Rocca, il più decentrato della città, è molto variegato come fasce di età. Qui ci vive gente relativamente giovane ma anche molti anziani e qualcuno ha difficoltà a muoversi. Ho deciso anche io, come molti miei colleghi, di andare incontro a queste persone che restano le più deboli e le più disagiate dalla situazione. E poi questo è un momento dove a mio avviso bisogna cercare di fare qualcosa per gli altri”.

Marco Peluso, che è sposato con la signora Barbara, ha due figli: Filippo Riccardo, di 17 anni e Caterina di 14 anni. Entrambi frequentano il Liceo scientifico Galilei.

“In questi giorni i miei figli, come tutti gli studenti, sono impegnanti con la didattica distanza. Sempre davati al computer. Speriamo che presto si torni ad una vita normale anche perchè loro stanno mostrando segni di stanchezza. I giovani secondo me stanno vivendio molto male questa situazione”.

Ma l'emergenza coronavirus ha limitato la lettura, riviste e quotidiani in genere?

“Per quanto concerne il mio lavoro anche se diminuito in alcuni settori specifici, dove andiamo avanti ormai a scartamento ridotto, invece i quotidiani in questo periodo di quarantena forzata si stanno vendendo di più, forse perchè la gente è coistretta a stare a casa e non sa cosa fare”.

Peluso, che è un appassionato di surf, è convinto che questo sia il momento di fare qualcosa. Lancia un'idea. Un invito. “ La gente deve rispettare le regole altrimenti si rischia di tornare in quarantena come sta accadendo in altri çPaesi dell'Europa - conclude - la mia preoccupazione e per quei settori che ancora non riescono a ripartire. Conosco tante attività in difficoltà . Chi ci governa deve mantenere le promesse fatte”.



Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA