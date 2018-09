TERNI L'amministrazione provinciale di Terni sta intervenendo in questi giorni sulla Sr 67 Valserra per lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in corrispondenza del km 3+450. Gli interventi stanno interessando la porzione di parete da dove, nel luglio scorso, si erano distaccati alcuni massi che avevano creato problemi di sicurezza per la circolazione veicolare. Le opere avviate dal servizio tecnico dell'ente prevedono l'installazione e l'ancoraggio di funi paramassi ai piedi della scarpata per impedire che materiale di grosse dimensioni, una volta eventualmente distaccatosi dalla parete, scivoli verso il basso e finisca sulla carreggiata. Le funi avranno quindi il compito di trattenere eventuali pietre e salvaguardare i livelli di sicurezza lungo il tratto stradale.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



