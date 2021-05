26 Maggio 2021

TERNI Via libera al nuovo mercato coperto, grazie ad una transazione che porterà nelle casse esangui di palazzo Spada quasi sette milioni di euro. Dopo mille tentennamenti da parte dell’avvocatura del Comune, ieri è arrivata la delibera della Giunta comunale per l’approvazione della transazione tra il Comune di Terni e “Superconti Supermercati Terni Srl”. L’atto dovrà ora essere esaminato e approvato anche dal consiglio comunale che potrà dare il via libera definitivo. Ma l’esito della votazione ora appare scontato. La transazione, illustrata nel dettaglio in ben 29 cartelle, a livello economico è a saldi invariati rispetto all’offerta iniziale per l’acquisto dell’immobile e comprende anche gli interessi e le spese legali. Il Comune di Terni incasserà quindi complessivamente 6 milioni e 700mila euro oltre gli interessi, la rivalutazione e le spese legali; un milione di euro era però già stato versato in precedenza. Mentre “Superconti Supermercati Terni Srl” potrà intervenire sull’immobile, che ospiterà il punto vendita che si trova ora lungo Corso Tacito, non procedendo più alla demolizione integrale e alla realizzazione dei piani interrati, ma con una importante ristrutturazione dell’edificio esistente. In questo modo i lavori potranno concludersi in maniera più rapida, senza creare ulteriori disagi all’area interessata, piazza del Mercato, consentendone in ogni caso una profonda riqualificazione. Grandi vetrate, elementi architettonici colorati, una piazza riqualificata: «Il nuovo progetto preparato dal gruppo controllato da “Coop Centro Italia - dicono da palazzo Spada - apporterà una elevata luminosità, una immagine di assoluta modernità, con una parete ricca di vegetazione che darà alla piazza un respiro quanto mai necessario».

«La vicenda dell’ex mercato coperto è stata una delle molte questioni spinose che la nostra amministrazione ha ereditato - ha detto invece il sindaco Latini - è iniziata addirittura nel 2008, con la decisione del consiglio comunale di allora di vendere l’immobile attraverso un bando e, con il successivo contenzioso, ha creato incertezza, danni economici e soprattutto un profondo e inaccettabile degrado nel cuore del centro cittadino. Oggi, con questa delibera di giunta e con la successiva delibera di consiglio, ci apprestiamo finalmente a risolverla con una soluzione che è frutto di un lavoro enorme e che va nell’interesse di Terni, consentendo all’Ente di introitare una cifra importante e alla città di recuperare un’area strategica».

Sulla stessa lunghezza d’onda il gruppo Superconti: «Apprendiamo con soddisfazione - dice Gianni Barbetti, presidente della società, la delibera assunta dalla Giunta- la società Superconti, dopo l’acquisizione da parte di Coop Centro Italia, si è impegnata per lo sviluppo di tale opera e si prodigherà per realizzare in quel luogo un’attività commerciale che, siamo certi, contribuirà alla modernizzazione del centro storico e dell’intera città di Terni».

Sulla vicenda interviene anche il vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, il deputato ternano Raffaele Nevi. «Sono molto soddisfatto - afferma - per la soluzione raggiunta dall'amministrazione comunale di Terni e Superconti in merito al mercato coperto. Questa ci permetterà di riqualificare un'area così centrale per la città che da tempo era abbandonata a sé stessa. Voglio ringraziare il sindaco Leonardo Latini per aver raccolto il mio appello sbloccando finalmente questa annosa vicenda che ci portiamo dietro a causa dell'incapacità del centrosinistra di risolvere i problemi».