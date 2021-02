Mercato coperto, la transazione bloccata in Comune

TERNI Tutto è pronto, mancano solo le firme da apporre su una transizione che metterebbe fine ad un contenzioso che va avanti da anni e che sta provocando danni alle casse comunali e soprattutto alla città, che si trova con una vasta area degradata a pochi passi da Corso Tacito. La questione è quella della cessione dell’ex mercato coperto. Da una parte il Comune dall’altra “Grande Magazzini Superconti” (proprietà Coop Centro Italia), che undici anni fa versò nelle casse comunali un milione di anticipo per un affare da 6 milioni di euro mai andato in porto per una serie di problematiche legali. Questione ora in mano al Consiglio di Stato, dopo vari gradi di giudizio.

Per chiudere il contenzioso è pronta a una transazione che prevede la modifica del progetto iniziale, concedendo al gruppo “Superconti” di snellire il progetto e di cancellare il parcheggio sotterraneo di due piani.

L’ennesima tappa di un braccio di ferro che va avanti da anni, dopo la vittoria incassata da Palazzo Spada al Tar dell’Umbria rispetto ai soldi che la Coop deve versare per l’acquisto del vecchio mercato coperto fatto a suo tempo dal gruppo Superconti per otto milioni di euro. Transazione resa possibile grazie al lavoro dell’ex assessore Enrico Melasecche che si arenata negli uffici dell’avvocatura del Comune che non avrebbe ancora dato un parere positivo, congelando tutta la delicata operazione.

Ricordiamo che il mercato coperto è stato venduto nel 2006 a Superconti (ora Coop Centro Italia) ed è chiuso dal luglio 2011. Il Comune, tramite apposito bando, aveva ceduto il complesso per 8 milioni 151 mila euro, dei quali 6,5 per la struttura ed i restanti per la cessione del diritto di superficie. L’aggiudicazione definitiva è datata 18 settembre 2009 e l’unico versamento nelle casse comunali è stato quello di un milione di euro valido come anticipo per l’esecuzione dell’accordo. Poi il contratto è rimasto lettera morta, con il conseguente degrado che giorno dopo giorno, anno dopo anno, sta divorando l’intera area. Per cercare di uscire dalla “strozzatura” giudiziaria e per sbloccare la trattativa per la cessione del mercato, il Comune nel gennaio del 2020 ha deciso con una delibera di Giunta di abbandonare il contenzioso giudiziario e dare il via libera alla transazione per cedere comunque la struttura Transazione dietro l’angolo per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti

