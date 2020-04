Niente Passeggiata per il mercatino del mercoledì, gli ambulanti saranno spostati allo Staino. La decisione verrà ufficializzata nelle prossime ore. Salvo colpi di scena dell'ultimissimo secondo, il tradizionale mercatino del mercoledì traslocherà allo Staino. Spostamento legato all'avvio del cantiere per la realizzazione del Palazzetto dello sport al Foro Boario, dove viene organizzato solitamente il mercatino del mercoledì. Quella dello Staino era una soluzione che appariva difficilmente applicabile dal momento che l'area, per tre mesi l'anno, viene occupata dalle giostre del luna park. Al momento non si sa che fine faranno le giostre, o se torneranno per il prossimo anno, considerando come le disposizioni anticontagio hanno stravolto l'organizzazione di ogni forma di spettacolo, compresi quelli viaggianti come circhi e luna park. La decisione della Staino è già stata comunicata agli ambulanti che al momento si sono riservati di valutare nel dettaglio l'organizzazione del nuovo mercatino, ma tendenzialmente l'umore, rispetto all'alternativa Passeggiata, sembra essere favorevole. Da quello che si apprende, inoltre, il tradizionale appuntamento del mercatino del mercoledì potrebbe tornare dal se maggio (ancora al Foro Boario), ma in una versione ridotta: saranno presenti solo i banchi dell'alimentare.

Ultimo aggiornamento: 12:27

