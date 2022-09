Terni, maxi-tamponamento in via Aleardi: ci sono feriti

TERNI - Disagi alla circolazione stradale per un tamponamento a catena che, poco prima delle 14, ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto la polizia locale e due ambulanze del 118, impegnate a soccorrere i feriti che nell'incidente per fortuna non hanno riportato lesioni gravi.

L'incidente si è verificato in via Aleardi all'ora di pranzo, in un momento in cui il traffico era particolarmente intenso.

Per cause al vaglio della polizia locale di Terni le tre auto, che percorrevano la strada verso il centro, a poca distanza della rotonda dell'obelisco sono state coinvolte nel tamponamento che ha creato disagi. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.