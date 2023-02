Terni, maxi sequestro di merce pericolosa: Le fiamme gialle bloccano la vendita di 16mila prodotti tra maschere, giocattoli e cosmetici

TERNI - Maschere e accessori per il carnevale, giocattoli, prodotti cosmetici, oggettistica da cucina e mascherine.

Sedicimila pezzi in totale, messi in vendita in un negozio di grandi dimensioni della città, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Ora sottoposti a sequestro da parte degli investigatori delle fiamme gialle ternane.

Il valore della merce per la quale sono scattati i sigilli supera i 30mila euro. Per il titolare del negozio anche una multa salata da pagare.

Il controllo a caccia di irregolarità nella vendita di prodotti di vario tipo è stato disposto dal comando provinciale della guardia di finanza di Terni, guidato dal colonnello Livio Petralia.

Che, nei giorni in cui si festeggia il carnevale, ha deciso di intensificare i controlli sul materiale a tema in vendita con lo scopo di prevenire e contrastare di ogni forma di abusivismo e tutelare i prodotti made in Italy. Per giorni la lente d’ingrandimento delle fiamme gialle è stata puntata sulla contraffazione e sul commercio di prodotti che sono potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Dal blitz dei militari nell’esercizio commerciale ternano sono saltati fuori quei 16mila prodotti non sicuri per chi li acquista. Non solo maschere per il carnevale ma anche tanti giocattoli, cosmetici e oggettistica varia. Prodotti che, per gli investigatori della guardia di finanza, non avevano i necessari requisiti di conformità e sicurezza. Sopra alle confezioni non c’era alcuna indicazione sulla provenienza dei prodotti messi in vendita. Una evidente violazione del codice del consumo, che detta regole stringenti per garantire i diritti fondamentali del consumatore e soprattutto la sicurezza e la qualità dei prodotti esposti negli scaffali. Regole che, per quanto riguarda i giocattoli, sono ancor più rigide e che in questa circostanza non sarebbero state rispettate.

Per i 16mila pezzi non a norma, privi delle istruzioni per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, elementi ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza, è scattato il sequestro amministrativo.

Il titolare del negozio ora rischia di dover pagare una salata sanzione pecuniaria in quanto le violazioni riscontrate dalle fiamme gialle prevedono di dover sborsare una cifra che va dai 2mila ai 35mila e 800 euro.

Quella andata in scena in questi giorni è l’ennesima operazione delle fiamme gialle per impedire la vendita di prodotti non conformi e non sicuri: «Conferma il nostro costante impegno - spiegano dal comando provinciale - nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali».