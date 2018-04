TERNI «Una persona normale, che fra due mesi conquisterà la città massacrata dal malgoverno della sinistra». Così Matteo Salvini ha presentato la candidatura di Leonardo Latini alla poltrona di sindaco di Terni.

«Latini è un avvocato - ha proseguito Salvini - e conosce bene tutti i problemi della città. La sinistra vi lascia il Comune più tassato d'Italia, qualcuno ha fatto soldi anche sfruttando l'immigrazione clandestina, cosa che un sindaco leghista non farà mai: prima i ternani e prima gli italiani. Terni è una città che va ripresa per mano, c'è da ricostruire, chiunque voglia ricostruire ha in questa sede casa sua e in questo candidato il suo candidato». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, stamattina a Terni dove, dopo una breve conferenza stampa, è sceso in strada a presentare il candidato sindaco, Leonardo Latini, ai tanti sostenitori arrivati per seguirlo.

