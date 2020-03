Isolamento fiduciario per l'assessore al Bilancio del Comune di Terni, Orlando Masselli. La decisione, in via precauzionale, è stata presa dal momento che è risultato un caso di positività al Covid-19 nella banca dove lavora. «Devo rimanere in isolamento fiduciario fino al 24 marzo», conferma l'assessore Masselli. «Decisione precauzionale che tutti i dipendenti hanno adottato su indicazione dei vertici della banca», spiega ancora l'assessore Masselli. «Il dipendente risultato positivo per un solo giorno è venuto a lavorare a Terni e quel giorno io non ero in sede», aggiunge Masselli. «Tuttavia - prosegue - nel rispetto delle norme in vigore e nella massima precauzione possibile è maturata la decisione dell'isolamento fiduciario»

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA