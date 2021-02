TERNI Mercoledì pomeriggio, senza indossare la mascherina, ha iniziato a disturbare i clienti di un supemercato di via Di Vittorio che hanno chiamato il 112. La donna, 56 anni, originaria di Viareggio – ha iniziato a dare in escandescenze dopo aver capito che sarebbe stata multata per il mancato rispetto delle normative anti Covid. Soccorsa poi dagli operatori di un'ambul<nza è stata denunciata per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, ma anche il mancato rispetto del divieto di ritorno a Terni che le era stato imposto per una durata di 3 anni.

