TERNI Praticano sport diversissimi tra loro ma la grinta, la forza e la determinazione sono le stesse. E nelle prossime settimane scenderanno in vasca, in campo, o in pedana con la consapevolezza di essere tra le migliori d’Italia, giovani promesse dei rispettivi sport che in comune non hanno solo la voglia di eccellere, ma anche di arrivare dalla grande famiglia del Clt.Il Circolo Lavoratori Terni, infatti, si riconferma fucina di giovani talenti: accanto ai tanti risultati ottenuti dagli atleti gialloblù, le prossime settimane vedranno protagoniste quattro giovanissime, convocate dai tecnici azzurri: Martina Yuki Trionfetti per il Nuoto, Giulia Barberi e Bendetta Leonardi per il Calcio a 5 femminile e Lavinia Cianchini per la Ginnastica artistica.Per la quindicenne Martina Yuki Trionfetti, che in occasione dei Criteria giovanili di Riccione aveva conquistato un oro nei 50 stile libero e un bronzo nei 100 stile libero, è arrivata proprio nei giorni scorsi la convocazione in azzurro in occasione degli European Youth Olympic Festival di nuoto (Eyof) che si svolgeranno dal 20 al 28 luglio a Baku, in Azerbaigian. La Nazionale azzurra, guidata dal tecnico responsabile delle squadre giovanili Walter Bolognani, sarà al via con sedici atleti (9 femmine e 7 maschi).«Si tratta di un grande risultato per il Clt e per tutto il nuoto umbro - afferma il direttore tecnico del Clt nuoto Giorgio Marconi - e ovviamente si tratta di una grande soddisfazione e di una grande opportunità per la nostra Martina».Grande soddisfazione per il Futsal gialloblù per la storica convocazione di Benedetta Leonardi e Giulia Barberi, rispettivamente pivot e portiere della squadra Juniores di Calcio a 5.Le due ragazze, classe 2005, dopo una prima selezione territoriale, sono state scelte tra le 15 migliori d’Italia per uno stage della Nazionale Under 15 che si svolgerà a Colonnella dal 13 al 16 Giugno.Se per Giulia Barberi si tratta della ciliegina sulla torta dopo il Torneo delle Regioni, in cui ha difeso i pali dell’Umbria ampiamente sotto età, per il pivot Benedetta Leonardi è il premio al suo sacrificio ed alla grande professionalità dello staff del Clt che si è dedicato con tutte le sue competenze al recupero dell’atleta dopo un bruttissimo infortunio: Fabio Pirri per la fisioterapia, Luca Perugini e Pietro Leonardi per la riatletizzazione.Last but non least, Lavinia Cianchini. Appena dieci anni, la ginnasta della categoria Allieve, che svolge il programma Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, è stata convocata dal Direttore Tecnico Nazionale di Ginnastica artistica Femminile al collegiale Nazionale Giovanile presso il Centro Tecnico Nazionale di Trieste dal 17 al 21 giugno. Questa convocazione è stato frutto dei risultati ottenuti in questi anni nelle gare con il programma Gold, soprattutto in questo ultimo anno in cui Lavinia si è aggiudicato il Campionato Regionale dell’Umbria Gold, il Campionato della 4^ Zona Tecnica (Marche, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo) e il 16° posto alla fase Nazionale del Campionato Gold, con il diritto di accedere al Criterium Allieve che verrà svolto in occasione degli Assoluti di Femminile e Maschile a Meda il 15, 16 e 17 settembre prossimi.Lavinia sarà accompagnata dal suo tecnico Valentina Federici, anche lei convocata dal Direttore Tecnico Nazionale.