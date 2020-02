Arresto movimentato ieri pomeriggio in via Martiri della Libertà. Durante i controlli effettuati da da quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche della polizia, con il coordinamento della squadra Volante e l’impiego di un cane antidroga, hanno arrestato un marocchino di 31 anni che era ricercato a causa di un’esecuzione di un ordine di cattura per una condanna del tribunale di Perugia ad 1 anno e 6 mesiper spaccio

L'uomo si trovava alla guida di un'Alfa 147 con una sua connazionale Il 31enne ha mostrato una patente italiana falsificata: una volta scoperto grazie all'impronta digitale ha tentato di fuggire colpendo al volto e alle gambe due agenti.Ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato ed arrestato; c'è anche la denuncia per resistenza, violenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, lesioni aggravate e guida senza patente.