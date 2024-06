Terni. Marmore, filone di pane da record con la pasta madre antica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il lievito madre tramandato da oltre 150 anni Enzo Chiarucci dal suo forno a legna di Marmore ha sfornato un filone di pane di 17 chilogrammi. per la curiosità dei suoi clienti. La storia della sua azienda agricola a conduzione familiare è cominciata dalla bisnonna che appena ricorda ma dalla nonna ha un ricordo più vivo che mai. «Il lievito lo teneva in un angolo della casa sempre coperto da un telo bianco di seta e si raccomandava di non dirlo a nessuno, lo teneva a caldo come un bene prezioso: si trattava del lievito madre», a raccontare l’aneddoto è Chiarucci che dopo circa 150 anni utilizza ancora quella ricetta centenaria come l’ha lasciata sua nonna Maria consegnata a Giulia e poi a lui ultimo arrivato. Tutti i giorni con quel lievito impasta un farina ricavata dai chicchi di grano della sua azienda agricola che si trova lungo il fiume Velino. Il pane arriva fragrante e profumato sul bancone sfornato dal forno a legna e i clienti ne vanno matti. Ce n’è per tutti i gusti (vegano escluso) con il mais, i cereali, le patate fino alla segale. Enzo con sua moglie Stefania e la figlia Francesca hanno scommesso sul pane di una volta e sulla qualità della carne proveniente dagli allevamenti allo stato brado. Qui, al fresco del fiume, ha messo in piedi una vera e propria oasi di salute, dove oltre il bestiame coltiva ortaggi di ogni tipo che raccoglie per poi servire nel suo ristorante a Marmore non appena si svolta via Faggetti per raggiungere l’autostrada. Sono prodotti a chilometro zero che possono essere scelti per cucinarli a casa oppure al ristorante in attesa della sorpresa che arriva da dietro il forno a legna: pane fumante e fragrante come quello che faceva la nonna un secolo e mezzo fa. L'azienda Chiarucci è una storia di sacrifici e di ricerca delle ricette di un tempo recuperate andando a sbirciare tra le carte della nonna dove annotava le cose più importanti, tra queste anche il lievito madre. Un’azienda agricola a conduzione familiare, portata avanti con fatica ma tanta soddisfazione. «Intendiamo continuare la tradizione della famiglia», spiega Francesca che si spende tra la vendita al banco e la cameriera. Poi c’è l’apporto indispensabile della signora Stefania moglie di Enzo addetta al condimento dei piatti «sempre tenendo conto degli ingredienti giusti e con prodotti della nostra azienda», afferma. L’azienda agricola Chiarucci è un esempio di come, con appena tre persone, si possono utilizzare circa 4 ettari di terreno per gli allevamenti di bestiame, la crescita degli ortaggi e verdure che arrivano sul piatto a chilometro zero. Per Enzo e famiglia, è stata una scommessa aver aperto nel paese della Cascata, recuperando un vecchio ristorante dismesso ma il futuro di sua figlia Francesca ed anche il sogno del padre, quello di ritornare nella azienda agricola vicino al fiume, allestire una trentina di posti per la ristorazione e continuare ad allevare il bestiame di razza “Limousine” e il maiale di cinta senese. Valorizzare quei 4 ettari di terreno con centinaia di piante da frutto e di olivo e crearci un centro di educazione ambientale a disposizione degli studenti. Il progetto futuro prima o poi si avvererà. Toccherà a Francesca la continuità dell’azienda e della custodia del lievito madre.