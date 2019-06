Crolla tetto della casa, un ferito a Marmore

Un anziano è rimasto ferito lievemente a causa del crollo del sottotetto di una palazzina di due piani nella frazione di Marmore, a Terni. L'uomo, in base a quanto si apprende, ha riportato solo escoriazioni alla testa e ha rifiutato il trasporto in ospedale. I due appartamenti dell'edificio sono stati evacuati. Sul posto, oltre a 118, vigili del fuoco e polizia locale, anche i tecnici del Comune per ulteriori verifiche. Probabile causa del crollo, secondo pompieri, la vetustà del tetto.



Ultimo aggiornamento: 18:53

