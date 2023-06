Terni, market della droga in una casa di via Borsi: 57enne ternana arrestata dalla polizia

TERNI - Una ternana che ha trasformato il suo appartamento a ridosso del centro in un market dello spaccio di cocaina, eroina e hascisc.

E un giovane albanese che invece la cocaina la consegnava ai clienti in giro per la città.

Sono gli spacciatori che, in due distinte operazioni di polizia e carabinieri, sono finiti nelle rete di chi ogni giorno combatte contro chi vende la droga.

A scoprire il market degli stupefacenti gestito da una 57enne ternana, che ha una sfilza di precedenti specifici, sono stati gli investigatori dell’antidroga.

Tutto è partito da alcune segnalazioni anonime di persone che hanno chiesto di approfondire le ragioni del continuo viavai di gente che entrava e usciva dal portone di un condominio a due passi da via Borsi.

I poliziotti della squadra mobile non hanno impiegato molto a capire la ragione di quel “traffico” di ragazzi, conosciuti come assuntori. Uno di loro, appena uscito dal portone, è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hascisc e ha vuotato il sacco. Indicando la donna ternana, pulripregiudicata, come colei che gli aveva appena venduto le due dosi. Inevitabile la perquisizione domiciliare. In casa, oltre a lei, gli agenti hanno trovato altri due uomini con addosso dosi di cocaina e hascisc. A quel punto la 57enne ha subito consegnato ai poliziotti oltre mezzo etto di droga: più di 33 grammi di cocaina, un sacchetto con dentro sei grammi di eroina e altri involucri delle stesse sostanze e di hascisc.

Nell’appartamento tre bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi e per aspirare gli stupefacenti. E mille euro in contanti ritenuti frutto del “lavoro” della padrona di casa, che ufficialmente non ha un reddito.

Per lei sono scattate le manette. All’esito della direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo.

Se l’è cavata con una denuncia in procura il giovane pusher albanese fermato dai carabinieri e trovato in possesso di cinque dosi di cocaina pronte per essere distribuite ai clienti.

L’indagine è partita dalla segnalazione giunta alla centrale operativa dei carabinieri sulla presenza di un veicolo sospetto in zona San Carlo.

I militari della sezione operativa hanno localizzato la vettura, alla cui guida c’era un albanese di 23 anni, e si sono messi a seguire i suoi movimenti. Nella notte l’auto è stata fermata in piazzale Marinai d’Italia, a Borgo Rivo. Il giovane è stato perquisito e dalla tasca dei pantaloni che indossava sono saltate fuori quattro dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’altra dose, confezionata con le stesse modalità delle altre, i militari l’hanno recuperata nell’appartamento dove vive il ventenne, che l’aveva nascosta dietro a un quadro. La droga è stata sequestrata e il giovane albanese denunciato alla procura per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.