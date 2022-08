Terni, a Mario Palleschi il distintivo d'onore dell'arma: Fu ferito nella sparatoria di via Curio Dentato

TERNI - Il 19 luglio 2019 ha rischiato la vita mentre, insieme ai colleghi dell'arma e ai poliziotti, tentava di fermare uno straniero in via Curio Dentato. L'uomo, prima di essere disarmato e arrestato, iniziò a sparare all'impazzata e il vice brigadiere, Mario Palleschi, in servizio al radiomobile, rimase seriamente ferito a un piede.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello, Davide Milano, ha consegnato a Palleschi, ora alla centrale operativa della compagnia, il diploma di concessione del distintivo d’onore di “ferito in servizio”.

"La prestigiosa decorazione concessa dal ministero della Difesa è un’importante attestazione di riconoscimento in conseguenza delle lesioni riportate dai militari in attività di servizio nell’espletamento di specifici compiti di istituto" sottolineano dal comando di via Radice.

Il colonnello, Milano nel sottolineare "l’alta valenza del riconoscimento attribuito a Palleschi" ha evidenziato come "il pronto intervento del militare, unitamente ad altri colleghi, sia stato di fondamentale importanza per evitare che dall’evento potessero derivare conseguenze ben più gravi per gli operanti e per i cittadini".