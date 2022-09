Sabato 10 Settembre 2022, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:28

TERNI - Il mancato incasso della Tari del 2014 ha causato un danno alle casse del Comune di Terni da 250mila euro.

Una cifra che la corte dei conti dell’Umbria, con la sentenza depositata ieri, chiede indietro all’ex sindaco, Leopoldo Di Girolamo, all’ex assessore al bilancio, Vittorio Piacenti D’Ubaldi, condannati al pagamento di 50mila euro ciascuno, e a cinque tra dirigenti e funzionari comunali: Andrea Zaccone, Francesco Saverio Vista, Stefania Finocchio, Elena Contessa e René Trastulli. Tutti e cinque sono stati condannati a pagare 30mila euro ciascuno.

«Gli organi politici - si legge nella motivazione della sentenza della magistratura contabile - hanno introdotto un quadro regolamentare caotico e incerto, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di compiti e le competenze da ripartirsi tra uffici del Comune e Asm. I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di Tari 2014».

Per i giudici, «non sono accoglibili le eccezioni difensive sollevate dai convenuti, finalizzate, più che ad identificare una propria fattiva ed efficace azione risolutiva dello stallo, a scaricare la responsabilità sugli altri».

I sette erano stati citati in giudizio a ottobre di un anno fa per la «gestione inefficiente del servizio tributi» che, nel 2014, ha visto palazzo Spada non incassare una somma che sfiora i 600mila euro.

Per la corte «la corretta gestione delle entrate è fondamentale per l’ente locale anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buco delle entrate dell’anno 2014, con gravi ricadute sul ciclo del bilancio del Comune di Terni».

Per la difesa di Di Girolamo, il quadro regolamentare sarebbe stato chiaro, definendo in modo trasparente e certo i rapporti tra il Comune e l’Asm. E il tasso di riscossione del 2015 e 2016 sarebbe stato superiore a quello nazionale per cui sarebbe assente una condotta colposa dell’ex primo cittadino. Anche i legali di Piacenti D’Ubaldi hanno sottolineato che il potere di accertamento e riscossione era, a decorrere dal primo luglio 2014, di competenza esclusiva del Comune di Terni (in tal senso deponeva il chiaro quadro regolamentare). E il sistema di riscossione avrebbe funzionato, poiché nel 2019 sarebbe stata attivata l’azione di recupero con emissione degli avvisi di accertamento sebbene una consistente parte non sarebbe giunta a compimento per la mancata notifica degli avvisi.

Anche i legali dei cinque dirigenti e funzionari, nell’udienza che si è svolta a maggio, hanno messo in evidenza la correttezza del proprio comportamento e l’assenza di ogni condotta gravemente colposa.

Ieri la decisione della sezione giurisdizionale della corte dei conti dell’Umbria, presieduta da Piero Floreani, che ipotizza un danno alle casse comunali da 250mila euro e condanna i sette a pagarlo.