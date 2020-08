Terni, maltempo: decine di interventi e un albero caduto blocca il traffico

Temporali che si sono spostati in tutta la provincia hanno provocato danni e rallentamenti nella viabilità. Molti gli interventi del 115 in tutto il territorio: a Terni diversi i rami abbattuti a causa del forte vento. Intervento dei vigili del fuoco in viale Villafranca, in zona Cospea: un albero è precipitato a pochi centimetri da un’autovettura, fortunatamente senza provocare feriti. Inevitabili problemi per la viabilità durante le operazioni di rimozione dalla sede stradale.

Verso le 12.45 si è verificata un’altra caduta: un grosso pino è finito a terra di fronte all’ingresso del Caos all’altezza della rotonda Alfredo Filipponi e di via Lungonera Savoia. Non ci sono feriti nè mezzi danneggiati.

Ultimo aggiornamento: 16:38

