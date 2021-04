Dopo il malore in casa cinquantenne muore al Santa Maria, disposta l'autopsia scattano le indagini dei carabinieri

TERNI Si è sentito male sabato mattina ed è stato trsportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria, ma è deceduto poco ore dopo, intorno alle 17. Si tratta di un ternano di 51 che si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento a Borgo Trevi. Era stato arrestato due anni fa per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era conosciuto come tossicodipendente. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per eccertare le cause del decesso che verosimilmente sono legate all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo sono scattate le indagini dei carabinieri.

